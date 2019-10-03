В четверг, 3 октября, динамовцы Киева проведут свою вторую встречу в Лиге Европы сезона 2019\20. Подопечные Алексея Михайличенко прибыли в Швейцарию на игру своей группы "В", где их ждет местный ФК "Лугано".

Стартовый свисток судьи из Франции Карима Абеда прозвучит около 20:00 по Киеву. Видеотрансляцию организуют "Футбол 1" и "Матч! Футбол 3".

27 А вот заиграл и правый фланг динамовцев. Атака, штрафная, но до удара дело не дошло

24 Первая желтая карточка в игре. Яо ударил сзади Вербича. Штрафной у штрафной "Лугано"

20 Динамовцы постепенно возвращают под свой контроль игру. Навес в штрафную и угловой у ворот "Лугано"

17 Первая опасность у ворот "Лугано". Мяч пролетел у штанги, но замкнуть не удалось

15 Динамо пока осваивается. В атаке активны пока только Вербич, Миколенко и Родригес. Они заработали штрафной недалеко от штрафной "Лугано"

13 И снова пробил по воротам динамовцев Герант. Бойко контролировал ситуацию

12 Еще один удар в сторону ворот Динамо. Угловой. Доминируют хозяева.

10 И в следующей атаке Карлиньос попал в штангу ворот Динамо". За мгновение до того Денис Бойко ногой отбил удар Геранта

9 А теперь уже с мячом гости. И дело дошло до удара из штрафной. Хорошо, что он не получился

"Киев, Киев, Киев", - слышится на трибунах в Швейцарии

5 Динамовцы контролируют круглого. Перепасовка фланг-центр-фланг. Пока в основном в центре поля

1 И первый удар в направлении чужих ворот просвистел в сторону гостей. Но без угрозы для динамовского вратаря

22:03 (1) С Богом! Поехали! Игра началась!

22:02 Традиционное рукопожатие команд перед встречей. Сейчас всё начнется!

21:48 Гимн Лиги Европы нынешнего сезона

Видео: youtube.com/Otto Bell

21:42 Сегодняшняя игра - первая встреча динамовцев Киева и "Лугано" между собой

21:41 Сегодняшняя встреча для нас важна еще и с точки зрения таблицы коэффициентов УЕФА. Ведь победы увеличивают отрыв от преследователей и удерживает Украину на важном 10 месте. У Турции сейчас 4 из 5 команд продолжают играть в еврокубках. У нас - 3 из 5. Коэффициенты делятся на 5.

Фото: news.sportbox.ru

21:33 Александрийцы просто героически отбиваются от "Генка" на "Арене Львов". Особенно хорош вратарь Юрий Панькив

21:27 А еще один представитель Украины в Лиге Европы только что сравнял счет. "Александрия" - "Гент" 1:1

21:18 Стартовые составы команд:

"Лугано": Бауманн - защитники - Яо, Марич, Дапрела, Лаванши - полузащитники - Ловрич, Саббатини, Вечеи - атакующие Араторе, Герндт, Карлиньос

На замене Фабио Челестини: Да Коста, Кечкеш, Холендер, Боттани, Кустодио, Дальмонте, Ф. Родригес

"Динамо Киев": Бойко - защитники - Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко - полузащитники - Буяльский, Сидорчук, Шепелев - атакующие Цыганков, Ж. Родригес, Вербич

В резерве Алексея Михайличенко: Бущан, Соль, Цитаишвили, Де Пена, Гармаш, Караваев, Беседин

Фото: ru.uefa.com

20:45 "Лугано" играет не на своем домашнем стадионе, поскольку он не соответствует требованиям УЕФА и не достаточно вместительный. Им пришлось выехать на игру за 255 километра.

Лига Надежды

Для обоих команд Лига Европы на текущий момент является основным местом для проявления спортивных амбиций. Обе команды весьма неудачно начали сезон в чемпионатах и отпустили соперников вперед. Но если динамовцы уже набрали ход, то "Лугано" пока еще нет. С другой стороны, именно в еврокубковом первенстве, на своем поле подопечные Фабио Челестини могут попытаться прервать серию неудач.

Динамовцы же сумели переломить ход сезона именно в домашней еврокубковой встрече с "Мальме". Эта победа вывела их на первое место своей группы "В". "Лугано" же свою первую игру группового этапа Лиги Европы уступил на выезде "Копенгагену" (1:0). При этом сегодняшние хозяева прекрасно понимают, как близко может быть победа. Переоценить же важность потенциального триумфа для психологического состояния игроков "Лугано" крайне трудно.

Для "Динамо" победа важна в первую очередь с турнирной точки зрения. Команда сейчас на психологическом подъеме и нет повода, чтобы не продолжить радовать болельщиков зрелищной, результативной игрой и сегодня. А соперники по группе "Копенгаген" и "Мальме" проведут скандинавскую встречу в Дании. Она начнется около 22:00 по Киеву.

Наши

Динамовцы в день игры провели тренировку на которой присутствовали все приехавшие игроки. Вне заявки остался только травмированный Никита Бурда, что является небольшой ложкой дегтя в открывшейся после победы над "Мальме" в Киеве бочки футбольного меда.

Наставник "Динамо" Алексей Михайличенко изо всех сил старается максимально настроить своих подопечных и не допустить недооценки соперника. На предматчевой пресс-конференции он даже шутя посетовал, что одному из динамовцев журналисты сообщили о длинной серии "Лугано" без побед. Михайличенко сказал, что специально об этом не говорил.

Он призвал не обращать внимание на относительно неудачные выступления соперника в чемпионате (9 место) и предположил, что на еврокубковую встречу у игроков "Лугано" будет двойная-тройная мотивация.

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский перед игрой дал понять, что соперник тщательно изучался на теоретических занятиях и его сильные и слабые стороны динамовцам известны.

Лугано

Наставник сегодняшних хозяев Фабио Челестини на предматчевой пресс-конференции сообщил, что будет настраивать своих подопечных так же, как и на встречу с "Копенгагеном". При этом он добавил, что сегодня надеется на позитивный результат.

"Хочу сказать, что мы сделали что-то хорошее с игроками, и я персонально", - интригующе отметил он.

Защитник "Лугано" Мият Марич подтвердил догадку Михайличенко, что мотивация хозяев сегодня на очень высоком уровне. При этом он посетовал на то, что команда будет играть не на домашнем стадионе из-за того, что стадион в Лугано не подходит под требования УЕФА.

Разное

Вечером в день игры в городе Санкт-Галлен ожидается около +7. На стадионе "Кибунпарк" возможно будет чуть теплее.

Билеты в кассах стадиона в Санкт-Галлене будут продаваться и в день игры

Динамовцы выйдут на поле в традиционной белой форме, вратарь оденет салатовые цвета. Лугановцы будут в черном с белой полосой. Их воротник - в зеленом. Ворота друг от друга далеко, путать не будут.

В следующем туре Лиги Европы динамовцы примут в Киеве игроков "Копенгагена" (четверг, 24 октября). В этот же день игроки "Лугано" сыграют в гостях в Швеции против "Мальме".

В 1975 году ФК "Динамо" Киев именно в Швейцарии выиграл Кубок кубков. В финале был обыгран "Ференцварош" 3:0. Дубль на счету Онищенко, третий гол забил Блохин.