Глава "Национального корпуса" Андрей Билецкий анонсировал проведение 14 октября марша против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". О нем он рассказал в интервью, запись которого опубликована в YouTube.

"Сегодня будет собран Штаб сопротивления капитуляции, который определит свою стратегию, предварительные наброски которой уже есть. Прежде всего мы должны провести мощную акцию, которая покажет, что патриотическая, пассионарная часть общества, ветераны принципиально выступают против "формулы Штайнмайера", "Минска" и капитуляции", – заявил Андрей Билецкий

Начало "марша против капитуляции", который, по мнению Билецкого, станет такой акцией протеста, запланировано на 16:00 14 октября - в Киеве, в парке Шевченко.

Видео: YouTube/ Національний Корпус

Напомним, 1 октября в Минске Украина подписала "формулу Штайнмайера". Она предполагает, что закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые должны быть назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом. Он начнет действовать на постоянной основе, когда наблюдатели БДПЧ ОБСЕ признают выборы соответствующими всем стандартам.

Также мы писали, что по областным центрам Украины прошли протесты против подписания формулы Штайнмайера.

Кроме того, протесты с самого 1 октября ежедневно проходят и в Киеве. Вечером 2 октября на Майдане Независимости в Киеве проходил митинг против подписания "формулы Штайнмайера". Его участники также ходили к Офису президента на Банковую.