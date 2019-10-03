В Херсоне полиция разыскивает вооруженных злоумышленников, которые стреляли в центре города, в результате чего пострадали двое мужчин. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Как стало известно правоохранителям со слов свидетелей, днем на ул. Тираспольской неизвестные стреляли из автомобиля и скрылись с места происшествия. По описаниям прохожих, автомобиль был черного цвета.

Злоумышленники ранили двух мужчин 1969 и 1977 годов рождения. Сейчас оба находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Фото: hr.npu.gov.ua

Начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области полковник полиции Александр Прокудин принял решение ввести в действие операцию "Сирена". Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции.

По факту покушения на убийство следственное управление областного главка полиции открыло уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление) и п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом полиция ликвидировала бандита, который 23 сентября стрелял в патрульных.

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