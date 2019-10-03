Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива прокомментировал "Стране" скандал с тем, что он якобы мастурбировал во время заседания Верховной Рады, и назвал видео, разлетевшееся вчера по соцсетям, фейком.

"Это тупой фейк. Засняли одно мое движение, а потом повторили его в кадре несколько раз при помощи монтажа. И на этот фейк многие повелись. Хотя о чем мы вообще говорим? Каждый мужчина делает так же , если есть что... Поправил член, подтянул носки, позвонил знакомой девушке - и это стало топ-новостью. Наше общество больно и наполнилось фриками - фейковая история моего члена перебила закон о столице и формулу Штайнмайера, и продажу земли", - сказал Илья Кива "Стране".

Отметим, что видео, на котором надреп дотрагивается до половых органов во время заседания парламента появилось в сети 2 октября. Сообщалось, что якобы Кива мастурбировал после переписки с моделью из Одессы.

Видео: YouTube/ TVgolosnaroda

Напомним, в тот же день нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский прямо во время заседания Верховной Рады 2 октября устроил себе обед.

Ранее "Страна" собрала инциденты с прессой, в которых фигурировал владелец "Нашей карты" депутат-ресторатор Тищенко.