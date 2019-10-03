Выяснились подробности нападения на полицейский участок в Париже, расположенный в центре французской столицы на острове Сите. Число погибших возросло до пяти.

Как оказалось, на правоохранителей напал их сослуживец. Об этом пишут французские издания.

Уточняется, что жертвами нападения стали четыре находившиеся в префектуре человека, в числе которых минимум одна женщина. По предварительной информации, все они сотрудники полиции. Нападавший погиб в перестрелке.

По данным местных медиа, нападавший был сотрудником этого же отделения - занимался административной работой. Телеканал BFMTV утверждает, что напавший - 45-летний инвалид, предположительно - глухонемой.

В качестве основной версии нападения следователи рассматривают внутренний конфликт между сослуживцами.

Ранее "Страна" писала о том, что в Житомире налетчики напали на инкассаторов, ранен полицейский.

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