Жители Калмыки, участвующие в акциях протеста в связи с назначением мэром Элисты Дмитрия Трапезникова, который ранее занимал должность главы т.н. "ДНР", обратились к нему на украинском языке. Видеозапись выступления участника митинга появилась на YouTube.

Выступающий на акции калмык Санал Молотков заявил, что Трапезников уничтожал украинский язык.

"Хочу обратиться к Трапезникову на ненавистном ему украинском языке. Вы презирали украинский язык, вы уничтожали украинский язык в Донбассе. Вы приехали в Элисту и Калмыкию, чтобы уничтожать калмыцкий язык", - сказал недовольный назначением оратор.

Видео: YouTube/ Эренцен Доляев

Некоторые жители Элисты проводят митинги с требованием отставки Трапезникова, так как считают его назначение противоречащим федеральному и республиканскому законодательству. Дело в том, то новый мэр - не уроженец Калмыкии и "не гражданин России", как уверяют протестующие.

Напомним, Трапезников был назначен на пост мэра Элисты 26 сентября 2019 года. До этого он занимал разные должности в т.н. ДНР, в том числе временно исполняющего обязанности главы "республики".

Весной "Страна" писала, что Владимир Путин назначил главой Калмыкии 38-летнего известного российского кикбоксера Бату Хасикова.