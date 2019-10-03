На сайте президента Украины размещена петиция с предложением предоставить бывшему главе государства Петру Порошенко звание Героя Украины. Документ размещен в разделе с петициями.

Автор такого предложения - Сергей Иванович Черевко. Петицию №22/067288-еп о том, что Порошенко надо наградить званием, он разместил 29 июля. С тех пор ее подписали 3472 человека.

Судя по всему, за оставшиеся 26 дней петиция не наберет необходимые 25 тысяч голосов, и нынешнему президенту Зеленскому не придется рассматривать этот вопрос.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Напомним, в ГБР на данный момент расследуются 12 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко.

Также мы писали, что Порошенко опять не пришел на допрос в ГБР, где с ним хотели поговорить об отдыхе на Мальдивах.