Певица Вера Брежнева впервые отреагировала на слухи об измене мужа, продюсера Константина Меладзе. Пост на эту тему она опубликовала в своем Инстаграме.

"Он успевает руководить офисом MeladzеMusic, курировать пять своих проектов, быть наставником в "Голосе", писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы, регулярно разводиться и погуливать с Эрикой!" - написала Вера Брежнева и прикрепила к сообщению свое черно-белое фото, на котором она в оригинальной блузе с улыбкой смотрит в смартфон.

Фото из Инстаграма Веры Брежневой

Подписчики Веры Брежневой высказали разные точки зрения касательно якобы измены Меладзе. В основном ее фанаты поверили сообщениям прессы.

"Бумеранг никто не отменял! Держи, Верочка", - намекает пользователь на то, что у Константина Меладзе завязались отношения с Брежневой, когда он также состоял в браке, и в итоге ушел от жены к ней.

"Зачем отрицать реальность? Загулял с молодой красивой девушкой. Это натура такая у Константина. И Эрика не последняя. Найдет потом еще моложе", - считает другой поклонник Брежневой.

Ранее СМИ опубликовал информацию о том, что у Константина Меладзе появилась любовница. А именно, что он состоит в отношениях с нынешней участницей группа "ВИА Гра" Эрикой Герцег.

Продюсер данные слухи не комментировал, так же, как и Герцег. Однако высказался директор Эрики.

"Такие слухи появляются, мне кажется, касаемо огромного количества людей. Это знаете, как постоянно изъезженная шутка, причем абсолютно неактуальная. Константин Меладзе является продюсером группы "ВИА Гра", в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет. Естественно никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет", — заявила директор Герцег.

Сама Эрика Герцег в сентябре приняла участие в эротической фотосессии для мужского журнала Maxim, а снимок опубликовала в своем Инстаграме.

Фото из Интаграма Эрики Герцег

Ранее Брежнева рассказала, что Меладзе нравится, когда они наедине и она без одежды.

На днях певица снялась у известного мастера в кожаном галифе и черном бюстгалтере.

А летом Вера Брежнева выступила клип на песню "Я не святая". На YouTube он собрал уже 6,8 миллионов просмотров.

Я не святая. Вера Брежнева