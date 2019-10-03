Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада не будет в четверг рассматривать представление президента Украины Владимира Зеленского о составе Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отвечая в кулуарах парламента на вопрос, рассмотрят ли депутаты представление президента о составе ЦИК от 3 октября, Арахамия сказал: "Нет, сегодня рассматривать не будем".

Напомним, Зеленский внес в парламент представление на утверждение нового состава ЦИК. Скан подписанного президентом документа опубликовал на своей странице в Facebook нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

А вчера фракция "Слуга народа" подала Зеленскому предложение со списком из 18 кандидатур в персональный состав Центральной избирательной комиссии.

Предыдущий состав Центризбиркома был распущен парламентом 13 сентября.