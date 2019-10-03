3 октября во Франции начались забастовки и акции протеста учителей после того, как 23 сентября покончила с собой директор начальной школы Кристин Ренон. Трагедия произошла в парижском пригороде Пантене. За два дня до смерти она оставила письмо, в котором обвинила в своем решении министерство образования Франции. Об этом пишет Le Monde.

Уточняется, что акции протеста проходит в день похорон Кристин Ренон. Протестующие собрались перед представительством министерства образования в парижском пригороде Бобиньи, а также в других департаментах Франции.

Руководители ряда школ в Пантене сегодня публиковали открытое письмо, в котором жалуются на ухудшение условий труда, низкие зарплаты и постоянное давление со стороны министерства образования.

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"Министерство образования, министр и его представители должны срочно принять меры в связи с жестом отчаяния нашей коллеги и ее последним письмом. Ее самоубийство нельзя недооценивать, оно свидетельствует о тяжелых условиях работы. Это касается всех сотрудников министерства образования в связи с постоянно продолжающимся ухудшением условий работы в департаменте Сена-Сен-Дени и за его пределами, - говорится в тексте обращения.

Педагог с 30-летним стажем и директор школы Méhul в Пантене 58-летняя Кристин Ренон покончила с собой 23 сентября. Ее тело нашли в дворе учебного заведения, которым она руководила. В предсмертном письме она написала о своем выгорании, бесконечных и противоречивых реформах, навязываемых министерством, и одиночестве, которое испытывают директора школ.

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке сегодня в эфире радиостанции RTL заявил о необходимости улучшать условия работы для директоров школ и предложил создать для этого специальный "наблюдательный комитет", в который должны войти учителя и члены профсоюзов.

Ранее "Страна" писала о том, что правительство Гончарука намерено отказаться от повышения зарплат учителям, которое обещал Гройсман.

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