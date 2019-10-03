На заседании в четверг, 3 октября, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты об аренде государственного и коммунального имущества, а также о защите права собственности. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За законопроект №1055-1 об аренде государственного и коммунального имущества, предусматривающий обязательное предоставление такого имущества в аренду через систему электронных аукционов, во втором чтении свои голоса отдали 263 нардепа.

"Верховная Рада сегодня приняла закон 1055-1, который наконец позволит создать честную конкуренцию и полностью открыть этот рынок. Знакомая, пожалуй, многим жителям городов история: никому не известно, кто и за какие деньги, какие "сваты" и "кумовья" арендуют помещения посреди города за одну гривню, кому сдается многоэтажный комплекс завода. Все это сейчас отходит в прошлое", - написал в Facebook первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

По его словам, согласно документу, государственное и муниципальное имущество должно передаваться в аренду по результатам электронных аукционов тем, кто предложил самую высокую цену. Также будет создана единая база данных государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду.

Скриншот: Facebook/ Павел Кухта

За законопроект №1056-1 о внесении изменений в законодательные акты Украины о защите права собственности, который вводит обязательное нотариальное удостоверение договоров об отчуждении корпоративных прав и прекращает деятельность аккредитованных субъектов в сфере государственной регистрации прав, проголосовали 284 депутатов.

"Основная цель законопроекта – снизить количество рейдерских захватов, фактически довести его до абсолютного нуля, и снизить затраты собственников корпоративных прав и недвижимости для защиты права собственности", – сказал народный депутат Николай Стефанчук

Законопроект останавливает деятельность аккредитованных субъектов и повышает ответственность за нарушения регистрационных процедур. Кроме того, внедряется принцип одновременности нотариального действия и государственной регистрации прав.

Напомним, Рада сократила штрафы за нарушение работодателями Трудового кодекса.

Также мы писали, что Рада приняла закон, по которому можно лишать званий дезертиров и сдавшихся в плен.