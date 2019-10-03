Окружной административный суд Киева 3 октября отказался удовлетворить иск телеканала "112 Украина" об отмене решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении его лицензий. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд не увидел оснований для удовлетворения иска канала.

"Рассмотрев доказательства и доводы заявителя о необходимости принятия мер обеспечения иска, суд пришел к выводу, что не видит оснований для удовлетворения соответствующего заявления. Сейчас истцами не представлено суду достаточных доказательств в обоснование заявления и надлежащих доказательств наличия очевидной опасности причинения вреда их правам, свободам и интересам для принятия решения по делу", - сказано на веб-странице суда.

В пресс-службе инстанции напомнили, что в иске от пяти телерадиоорганизаций, которые вещают под эмблемой "112 Украина", содержалась просьба приостановить действие решений Нацсовета и обязать провайдера возобновить предоставление истцам услуг по распространению в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме.

В то же время суд открыл производство по делу о признании противоправным решения Нацсовета об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание для пяти медиа, вещающих под эмблемой "112 Украина". ОАСК рассмотрит это дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Как сообщала "Страна", Нацсовет лишил цифровых лицензий 112 канал 26 сентября.

А вчера Нацсовет подал в суд заявление о лишении лицензии уже телеканала NewsOne.