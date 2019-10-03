В Париже преступник с ножом проник на территорию штаб-квартиры городской полиции и напал на находившихся там правоохранителей, сообщает BFM.

Уточняется, что нападение произошло на острове Сите. Мужчина ранил троих полицейских. Для одного из них полученные ранения стали смертельными. После этого нападавший был застрелен другим полицейским. На месте инцидента сейчас находится прокурор Парижского округа Кристоф Кастанер и госсекретарь Лоран Нуньес. Также правоохранители оцепили район. Станцию метро недалеко от места нападения закрыли по соображениям безопасности.

Мотивы преступления пока не выяснены. По информации AFP, мужчина, ранивший полицейских, работал в полицейском управлении.

Фото: twitter.com/AFP

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