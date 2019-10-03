Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает на своем Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

Нардеп также выложил подписанный украинским лидером перечень кандидатур на должности членов ЦИК.

"В соответствии с пунктом 21 части первой статьи 85 Конституции Украины вношу представление о назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии", - сказано в документе.

Скриншот: Facebook/ alexeygoncharenko

В поданном Зеленским списке значатся:

Боярчук Оксана Борисовна; Буглак Юрий Александрович; Гатауллина Елена Аухатовна; Гевко Андрей Евгеньевич; Глущенко Виктория Анатольевна; Грень Виталий Вячеславович; Диденко Олег Николаевич; Дубовик Сергей Олегович; Евстигнеев Андрей Сергеевич; Ефремова Ирина Алексеевна; Кармазь Александра Александровна; Любченко Павел Николаевич; Мирошниченко Юрий Романович; Перепелюк Владимир Григорьевич; Плукарь Виталий Владимирович; Постивой Сергей Александрович; Фрицкий Юрий Олегович.

Это несколько измененный список, поданный вчера президенту фракцией "Слуга народа". Из него выбыли Юрий Волошин, Евгений Гетьман, Наталья Каминская, Оксана Кваша, Екатерина Махницкая и Валентин Орлов. Зато в перечень были добавлены Булак, Гевко, Глущенко, Дубовик и Мирошниченко.

Четыре из внесенных Зеленским кандидатур - Диденко (был по квоте "Удара"), Евстигнеев (ранее квота "Батькивщины"), Ефремова (экс-квота "Народного фронта") и Плукарь (был по квоте БПП) - были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.

Напомним, "Страна" приводила список из 18 кандидатур "Слуги народа".

Предыдущий состав Центризбиркома был уволен 13 сентября.