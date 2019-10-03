В четверг, 3 октября руководителя отдела трансплантации и хирургии печени Национального института хирургии и трансплантологии им. О.О. Шалимова Олега Котенко задержали при получении взятки. Об этом в Facebook сообщил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов.

"На взятке задержан заместитель директора института Шалимова господин Котенко. Мы надеемся на объективное расследование и соответствующую правовую оценку органов... Такие истории сильно подрывают доверие к системе в целом и самому главному в ней - врачам", - написал Раимов, однако несколько позже он свое сообщение из Facebook удалил.

Скриншот: Facebook

Как сообщили "Стране" источники в правоохранительных органах, Олег Котенко был взят с поличным при получении взятки на сумму около 20 тысяч долларов в своем кабинете.

В Институте Шалимова отказались комментировать ситуацию до появления официальных заявлений от правоохранительных органов.

"Минздрав надеется на справедливое расследование, так как подобные случаи подрывают доверие к украинской медицине. Правовую оценку действиям Котенко мы дать не можем, этим займутся правоохранительные органы", - сказал в комментарии "Стране" Дмитрий Раимов.

Олег Котенко. Фото: Фокус.ua

Согласно данным из открытых источников, Олег Котенко - доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе в трансплантологии - руководитель отдела трансплантации и хирургии печени Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова.

Напомним, в Умани чиновник требовал взятку в 400$ с израильтянина за разрешение торговать в бойком месте.

Также мы писали, что в Киеве задержали двух полицейских, фабриковавших доказательства преступления и требовавших взятку.