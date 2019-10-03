Экс-нардеп Игорь Мосийчук отреагировал на публикацию "Страной" его интервью и заявил, что все изложенное - правда. А сейчас он работает над книгой, которая весной 2020-го может стать хитом инсайдов. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Я давал это интервью Светлане Крюковой в конце августа ... Все, что я в нем сказал чистая правда ... Единственное, что добавлю: уже сейчас видно как по отношению к медиа президент Зеленский танцует гопак на граблях которые ему оставил в наследство Порошенко",- говорится в сообщении экс-нардепа.

Мосийчук добавил, что ни о чем не жалеет и поблагодарил за совместную работу Олега Ляшко и других коллег по партии и по фракции в Раде.

"Спасибо за помощь которую мне оказывали по жизни ... Что ж ... жизнь продолжается ... сейчас я работаю над книгой как я надеюсь весной следующего года станет хитом инсайдов", - написал Мосийчук.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Мосийчук заявил о фабрикации дела против главреда "Страны" Игоря Гужвы.

Также мы сообщали, что СБУ установили личность россиянина, подозреваемого в нападении на Мосийчука.