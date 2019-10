Какой сегодня праздник

Сегодня, 5 октября, Всемирный день учителей, день астрономии и именины - у Александра, Андрея, Кузьмы, Николая. Оскароносной британской актрисе Кейт Уинслет исполняется 44 года, а президенту Чечни Рамзану Кадырову - 43 года.

Народные и церковные праздники

Православные сегодня почитают память святого пророка Ионы и священномученика и епископа Фоки Синопского.

Иона известен тем, что по велению Бога должен был проповедовать о покаянии в городе Ниневии. Но вдруг он решил ослушаться Спасителя и уплыл на корабле в другую страну. Во время плавания начался шторм. Иона выбросился за борт, осознав свою ошибку. Шторм утих, а Иону проглотил кит и продержал в своем чреве три дня, после чего выплюнул его на сушу. Там он снова получил наставление отправиться в Ниневию и проповедовать.

Святой Фока с юности получил дар исцелять людей. За праведный образ жизни его выбрали епископом. Многим людям Фока помог найти правильный путь в жизни. Во время гонений на христиан при императоре Траяне Фоку пытались заставить отречься от веры, но епископ был тверд.

В народе день называют Фока-ветроградарь или Листопадная. Он знаменует начало настоящей осени. Наши предки по березовым листьям предсказывали погоду: если листья полностью опадали с дерева, снег ожидали поздно.

Международные праздники

Сегодня Всемирный день учителя. Его впервые отметили в 1994 году. В Украине праздник отмечается 6 октября. Главная цель торжества - выразить благодарность учителю за передачу важных знаний, передачу опыта и умения. ООН предлагает всем людям задуматься об изменениях, которые произошли в жизни благодаря хорошему учителю.

5 октября - День астрономии в рамках недели астрономии. С инициативой проведения праздника в 1973 году выступил американский любитель астрономии Дуг Бергер. Для того, чтобы увлечь людей наукой он предложил установить в людных местах телескопы.

События и даты

Сегодня Черновцам исполняется 611-лет. Украинский город славится своими дворцами и храмами. В этих краях родилась украинская эстрадная певица Ани Лорак, училась и начинала свою карьеру София Ротару.

Умань Черкасской области отмечает 403 года. Главной гордостью города считается один из самых красивых европейских парков - национальный дендропарк "Софиевка".

В 1502 году итальянский мореплаватель Христофор Колумб открыл Коста-Рику.

В 1910 году в результате Португальской революции Португалия стала республикой и в дальнейшем участвовала в Первой мировой войне на стороне Антанты.

В 1925 в США вышел первый сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя - "В наше время".

В 1933 году украинского режиссера Леся Курбаса уволили из харьковского театра "Березиль".

В 1962 году в Британии вышел первый сингл The Beatles "Love Me Do".

В 1999 году в Лондоне около вокзала Паддингтон произошла железнодорожная катастрофа, погибли 31 человек.

2008 - землетрясение в Киргизии, в котором погибли 75 человек.

Сегодня британской актрисе Кейт Уинслет исполняется 44 года. Она прославилась ролью Роуз из "Титаника". И вместе со своим коллегой Леонардо ДиКаприо помогла спасти от рака молодую маму.

Президент Чечни Рамзан Кадыров, который обещал, что "Россия первой протянет руку помощи" Украине, сегодня отмечает 43 года.

Именины

День ангела отмечают Александр, Андрей, Кузьма, Николай, Петр и Федор.