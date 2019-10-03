Жители так называемых Донецкой и Луганской народных республик для получения шенгенской визы должны обращаться в консульства на территории Украины, независимо от имеющихся у них документов. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

Комиссия направила странам Евросоюза соответствующее руководство по обработке визовых заявлений от жителей "ДНР" и "ЛНР". Документ подготовлен в соответствии с заключениями Евросовета от 20 июня 2019 года и просьбами государств-членов дать рекомендации по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 24 апреля.

После подписания Путиным указа об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов "Страна" подробно разбирала его нюансы.

Мы также отслеживали, как проходит выдача российских паспортов на Донбассе летом.

Между тем некоторые страны Европы не признали российские паспорта, выданные жителям Донбасса.