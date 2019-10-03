Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для экс-нардепа Станислава Березкина, которого подозревают в причастности в хищению $20 миллионов Ощадбанка. По решению суда, назначена сумма залога почти в 15 миллионов гривен. Об этом сообщают "Украинские новости" со cсылкой на его адвоката Анжелику Моисееву.

"Суд избрал залог 14 млн 983 тысяч гривен. Также суд возложил обязанности: не отлучатся из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора и суда, сообщать детективу и суду о смене своего места проживания, воздержаться от общения с некоторыми свидетелями по делу и сдать на хранение заграничный паспорт", - сказала адвокат и добавила, что суд отказался обязать Березкина носить электронный браслет.

Также отмечается, что решение суда не подлежит обжалованию.

Напомним, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о подозрении народному депутату 8-го созыва, который был в группах "Видродження" и "Воля народа", Станиславу Березкину.

По делу о хищении $20 миллионов Ощадбанка были задержаны 10 человек, включая сына нардепа Березкина. Им были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Шесть арестованных были освобождены после внесения залога.

Также мы сообщали, что дочери нардепа Березкина заочно сообщили о подозрении в деле о хищении $20 миллионов Ощадбанка.