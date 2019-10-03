Владимир Зеленский сегодня назначил нового секретаря Совета по нацбезопасности и обороне. Им стал Алексей Данилов - бывший заместитель Александра Данилюка, который на днях уволился из СНБО.

Данилюк покинул этот орган из-за сложностей в отношениях с Игорем Коломойским и Андреем Богданом. Он стал первым членом Зе-команды, которые ушел с высокой должности.

"Страна" изучает, чем известен новый секретарь Совбеза Алексей Данилов.

Биография Данилова

Алексей Данилов с экзотическим отчеством Мечяславович родом из Красного Луча Луганской области.

Имеет четыре специальности - ветеринара, учителя истории, менеджера и юриста. По первой специальности работал четыре года подряд в зооуголке одного из парков Луганска (тогда город назывался Ворошиловград).

На заре перерестройки и в начеле 90-х занимался кооператорством и бизнесом, после чего попал в главы Луганского горсовета. 31-летний Данилов был самым молодым городским головой в истории. Был снят с должности депутатами в 1997 году.

Ходили слухи, что мэрское кресло Данилов получил благодаря тому, что снизил цены на продукты в магазинах, которыми владел. Чем снискал популярность горожан и был избран. Однако через три года вошел в затяжной конфликт с набиравшим тогда вес Александром Ефремовым и был смещен.

"В 1994 году ко мне обратился Александр Ефремов с просьбой помочь приобрести "Укркоммунбанк". До того как был избран на должность мэра я занимался бизнесом и был достаточно обеспеченным человеком. Я откликнулся на просьбу Ефремова и дал ему 250 тысяч долларов на покупку упомянутого банка. Эти деньги я ему дал под определенные договоренности, и, ясное дело, через определенное время они со мной должны были рассчитаться. Но так и не рассчитались", - рассказал Данилов в одном из интервью.

Он также связывал свое увольнение с давлением тогдашнего губернатора Виктора Тихонова и президента Леонида Кучмы.

С начала 2000-х - работает на два города: Киев и Луганск.

С февраля по ноябрь 2005 года - губернатор области, назначенный президентом Виктором Ющенко. В Раде пятого созыва - депутат от "Блока Юлии Тимошенко".

Политическую карьеру в Киеве Данилов сделал, как говорят, через Михаила Бродского, который возглавлял партию "Яблуко" (клон российского "Яблока" Григоря Явлинского). В этой партии состоял и Данилов. Бродский познакомил будущего губернатора с Виктором Ющенко.

Позже связи с Бродским продолжились и в партии "Свободных демократов", которую тот возглавлял - нынешний секретарь СНБО состоял и в ней.

В последние годы Данилов, судя по его декларациям, до августа возглавлял Украинский фонд поддержки предпринимательства - государственную структуру по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса.

Заместителем главы СНБО Данилов стал в июле 2017 года - то есть, уже когда этим органом управлял Владимир Зеленский. Связь с новым президентом он получил скорее всего через уроженца Луганска, руководителя "Квартал-концерта" Максима Ткаченко, который вошел во фракцию "Слуги народа".

Чем владеет Данилов и его семья

У нового секретаря СНБО есть огромная 350-метровая квартира в Киеве, купленная еще в 2006 году. А также дом и земельный участок на три гектара в Васильковском районе Киевской области.

Данилов - коллекционер. У него есть 102 картины, коллекция из 495 фарфоровых статуэток и 20 тысяч книг.

На жену Данилова Людмилу записан "Лексус" 2012 года выпуска. Супруга также является акционером "Киевского деревообрабатывающего комбината".

Еще она владеет долями в компаниях "Томато плюс", "Новострой инвест", двумя издательскими фирмами - агентством "Ам" и "АФП", а также полностью контролирует фирму "АМД", зарегистрированную в Луганске.

Ее супруг, если верить декларации, к бизнесу отношения не имеет и состоит в ряде общественных организаций, которые занимаются охраной культурного наследия и проектами по открытым данным.

Сбережения у семьи тоже не так чтобы велики: около 50 тысяч долларов наличными и 300 тысяч гривень на банковских счетах.