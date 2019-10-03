Народный депутат фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая 3 октября опубликовала в Facebook пост про выступление ее однопартийца Жана Беленюка, за который другой ее коллега упрекнул ее в расизме. После этого нардеп попыталась оправдаться, сказав, что относится к Беленюку как к своей дочери.

"В первый раз в Украинском Парламенте у трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец!" - отметила Богуцкая в первом своем сообщении.

Скриншот: Facebook/ Liza Bogutskaya

Такой пост не устроил однопартийца Богуцкой Гео Лероса, который написал у себя в Facebook: "Я считаю, что некоторым людям, в некоторых вопросах, лучше молчать. Shame (Позор - ред.)".

Скриншот: Facebook/ Geo Leros

Скриншот: Facebook/ Liza Bogutskaya

Елизавета Богуцкая поспешила оправдаться, что ничего плохого не имела в виду. Дискриминировать Беленюка, по словам нардепа, она не собиралась, а все обвинения на этот счет - надуманные.

"Написала пост про Жана Беленюка. Даже не ожидала, что такое количество людей увидят в нем дискриминацию.

Бред чистой воды. Во-первых, с Жаном я дружу. Во-вторых, отношусь к нему, как к своей дочери, которая тоже рождена от смешанного брака. Отец моей дочери - маррокканец. И это был студенческий брак. Поэтому, что такое расовая дискриминация, я знаю не понаслышке. И пережила ее на себе, оберегая дочку от нападков и оскорблений", - написала Богуцкая.

По ее словам, она рада тому, что Жан Беленюк - народный депутат, входит с ней в одну фракцию и что "дети от смешанных браков становятся прекрасными членами нашего общества". Также она попросила прощения у Беленюка, если тот обиделся.

Напомним, лучший борец мира Жан Беленюк недавно уснул на заседании Рады.

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