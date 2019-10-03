Верховная Рада во втором чтении приняла внесение изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", которые касаются некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы. Соответствующий статус документу присвоен 3 октября на сайте парламента.

За приятие законопроекта №1227 проголосовали 287 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон предлагает признавать военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, дезертировавших из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдавшихся в плен, такими, которые не входят в состав Вооруженных сил. Однако документ разрешает сохранять статус военнослужащих за такими лицами на период ведения уголовных производств в органах досудебного расследования и судах.

Закон также приостанавливает выдачу таким лицам денежного и других видов обеспечения и распространение на них социальных гарантий, установленных законодательством для военнослужащих.

При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора перечисленным категориям военнослужащих восстанавливают все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

Закон предусматривает проверку призывников на привлечение их к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, для устранения осложнений в работе призывных комиссий.

Сегодня парламент также окончательно одобрил закон о концессии.

Еще нардепы приняли во втором чтении и в целом законопроект № 1052, который предусматривает переход от распорядительного к параметрическому методу нормирования.