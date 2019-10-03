3 октября в рамках группового этапа Лиги Европы состоится матч Лугано - Динамо Киев. Он начнется в 22:00. "Страна" будет вести игру Лугано - Динамо онлайн в текстовом репортаже с 21:00.

Где смотреть Лугано - Динамо

В прямом эфире футбольный поединок со швейцарцами покажет канал Футбол 1, также его можно будет увидеть на площадке Oll.tv.

Что известно накануне игры

Наставник Динамо Алексей Михайличенко взял на игру 21 футболиста. Дома остался защитник Никита Бурда из-за повреждения. У Лугано травмированы полузащитники Роман Мацек и Мирослав Ковило.

Киевляне прибыли в Сан-Галлен 2 октября.

Фото: ФК Динамо

И провели тренировку на местном газоне.

Фото: ФК Динамо

При этом, хотя сегодняшняя игра и проходит в Швейцарии, но не на домашнем стадионе Лугано, а в Санкт-Галлене. Домашняя площадка соперников "бело-синих" Стадио Корнаредо оказалась слишком маленькой и не соответствующей требованиям УЕФА. Команде Лугано пришлось отправиться на игру за 255 километров от дома.

В целом, симпатии букмекеров и спортивных экспертов на стороне динамовцев. Подопечные Михайличенко всухую обыграли Мальме в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы, после чего одержали еще три победы. Команда в хорошей форме.

В то время, как Лугано считается средней командой в Швейцарии. А в последнее время футболистов преследуют неудачи - невыигрышная серия длится уже 10 матчей.

Положение в группе В

Украинское Динамо играет в группе В. Его соперники - Лугано (Швейцария), Мальме (Швеция), Копенгаген (Дания). После первой игры Динамо занимает первую строчку таблицы, обыграв Мальме 19 сентября со счетом 1:0 (3 очка).

Вторая позиция у Копенгагена, который в тот же день обыграл на своем поле Лугано с результатом 1:0 (3 очка).

На третьем месте Мальме, Лугано - на четвертом.