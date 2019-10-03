В четверг, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем СНБО. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Главы государства.

"Назначить Данилова Алексея Мечеславовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе президента.

Известно, что Данилов родился в городе Красный Луч в Луганской области в 1962 году. Свой трудовой путь он начинал в качестве ветеринара-фельдшера подсобного хозяйства Ворошиловградского завода фруктово-минеральных вод. Однако в период "перестройки" Данилов начал заниматься кооператорством и в начале 90-х превратился из провинциального ветеринара в одного из самых известных бизнесменов в Луганске.

В тот период Данилов решил попробовать себя в политике и подался в городские депутаты, а позже в мэры Луганска. В 1994 году он стал самым молодым мэром в истории города – ему был 31 год.

В 2005 году Данилов уже возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Также он народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года) от БЮТ. С декабря 2007 года работал замдиректора Института европейской интеграции и развития.

В июле 2019 года Данилов стал заместителем секретаря СНБО.

Алексей Данилов. Фото: inforesist.org

27 сентября стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении. Документ он подготовил еще до того, как Владимир Зеленский отправился в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. После приезда президент подписал его заявление.

Напомним, что Данилюк рассказал о причинах ухода с поста секретаря СНБО. Одна из основных причин отставки - это попытка не допустить "неправильных решений в процессе ПриватБанка".

Также "Страна" разбиралась, что изменит отставка секретаря СНБО в украинской политике.