Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о выговоре своему предшественнику - бывшему генпрокурору Юрию Луценко - после того, как уволил его с должности. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на приказ, копия которого оказалась в распоряжении редакции.

Уточняется, что документ подписан во исполнение решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) от 13 сентября.

Приказ о выговоре Рябошапка подписал 19 сентября. Выговор Луценко был объявлен как прокурору ГПУ.

Напомним, в Государственном бюро расследований открыли уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Также мы сообщали, что экс-генпрокурор Луценко спешно уехал в Лондон и заверил всех, что целью поездки является изучение английского языка.