Социальная сеть Instagram является одной из самых популярных. Однако иногда люди по каким-то причинам решают удалить свой аккаунт - на время или навсегда. Рассказываем, как правильно это сделать и можно ли удалить свой профиль в Инстаграм с телефона.

Архивирование фотографий

Начнем с варианта, когда вы не хотите удалять всю страницу целиком, но хотите спрятать некоторые публикации от всех. Удалять их не обязательно. Для этого есть функция "Архив" в приложении. Вы выбираете фотографию, которую хотите убрать, и нажимаете на три точки справа вверху, в выпавшем меню нажимаете на "Архивировать". Теперь фотографию не видно в вашем профиле. Сама она остается, равно как комментарии и лайки, но видеть такие публикации сможете только вы.

Вы сами сможете посмотреть на это фото в любое время. Для этого в своем профиле нужно нажать на знак в виде трех полосочек справа вверху, и там выбрать "Архив". Приложение покажет вам все архивированные публикации. Если у вас включена опция "Сохранять сторис в архив", то в архиве у вас две вкладки - архивированные истории и архивированные публикации, перейти из одной в другую можно, нажав стрелку вверху.

Вернуть публикацию на прежнее место тоже просто. Заходим в архив, открываем фото и, нажав три точки вверху справа, выбираем пункт "Показать в профиле". Публикация вернется на прежнее место.

Как удалить аккаунт на время

Свой аккаунт в Instagram можно отключить временно, если, к примеру, вы захотите вернуться в соцсеть. В таком случае вы всегда сможете восстановить свою страницу позже. Временно отключить аккаунт можно только из браузера, в приложении это сделать не получится.

Для того, чтобы отключить учетную запись, войдите в свой аккаунт на сайте. Откройте свою страницу и нажмите "Редактировать профиль" рядом со своим ником.

На открывшейся странице прокрутите вниз и нажмите на надпись "Временно заблокировать мой аккаунт" в нижнем правом углу.





После этого нужно будет обязательно выбрать причину блокировки из выпадающего списка, а также ввести пароль, чтобы подтвердить свой выбор. После этого ваша страница Instagram будет скрыта от всех пользователей.

Отличие от просто закрытого аккаунта в том, что страницу, открытую только для друзей, все равно можно найти, пусть даже стороннему пользователю не будет видно ваших публикаций. К тому же друзьям все равно будут видны ваши фотографии. А временно заблокированный аккаунт исключается из поиска, и его нельзя открыть даже по прямой ссылке.

Если же вы спустя какое-то время решите вновь вернуть страницу, это можно сделать там же - в редактировании профиля.

Удалить аккаунт навсегда

Если вы точно решили, что соцсетью пользоваться не будете и страница вам не нужна, можно воспользоваться окончательным удалением аккаунта. Имейте в виду, что при выборе этой опции восстановить аккаунт будет невозможно. Вы не сможете также снова зарегистрироваться в соцсети под тем же именем. Все публикации, фото, видео, истории, подписчики, описание профиля - все это удаляется навсегда. Так что не забудьте перед удалением сохранить все, что считаете нужным.

Удалить аккаунт опять-таки можно только с компьютера, в приложении для телефона этой опции не предусмотрено - видимо, чтобы не удалить аккаунт случайно, ведь есть масса случаев, когда человек случайно коснулся экрана не в том месте, или телефон взял поиграть маленький ребенок.

Итак, нужно залогиниться на сайте Instagram в свой аккаунт, а затем перейти на страницу удаления по этой ссылке. Выхода на эту функцию из своего профиля или стартовой страницы инстаграма нет.

Здесь нужно выбрать из выпадающего списка причину удаления страницы и подтвердить свой пароль. В зависимости от выбранной причины Instagram может предложить другие способы решения проблемы, чтобы удержать пользователя на сайте. Если же вы решили для себя все окончательно, выбираете любую причину и нажимаете на ярко-красную кнопку "Безвозвратно удалить мой аккаунт".