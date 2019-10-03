Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев предложил запретить физическим лицам-предпринимателям (ФОП) предоставлять услуги, чтобы минимизировать налоги при выплате заработных плат. Об этом парламентарий сказал в интервью "РБК-Украина".

По мнению Гетманцева, ФОПам можно оставить только торговлю и производство.

"Понятно, что есть нюанс с уклонением от налогов при выплате зарплат через ФЛП. Но если совместить эти вещи (поднятие порога максимального дохода для того, чтобы иметь право работать на упрощенной системе налогообложения - Ред.), чтобы это нельзя было использовать при выплате зарплат, например, убрать услуги, оставить только торговлю и производство, то я не вижу проблем для государства в этом", - сказал глава комитета.

Нардеп также заметил, что цель законов, которые готовит его комитет, в том числе закона об обязательных кассовых аппаратах для торговцев, - заставить крупный бизнес прекратить уклоняться от уплаты налогов.

Ранее "Страна" разбиралась, что меняет закон о кассовых аппаратах и смогут ли украинцы зарабатывать на покупках без чеков.

Мы также приводили мнения предпринимателей о новом законе про "кассовый аппарат в смартфоне".