Верховная Рада приняла за основу законопроект №1233 с поправками в Кодекс законов о труде, которые предусматривают значительное сокращение штрафов для работодателей за нарушения трудового законодательства. Проект закона в первом чтении поддержали 288 народных депутатов при необходимых 226 голосах, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы предлагаем существенно сократить штрафы – со 100 минимальных зарплат до восьми, с десяти до двух и так далее. Законопроект маленький, он посвящен только сокращению штрафов и уменьшению давления на бизнес", – сказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и автор законопроекта Даниил Гетманцев, представляя документ с трибуны парламента.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ предлагает применять письменное предупреждение вместо наложения штрафа к работодателю, который впервые допустил сотрудника к работе без трудового договора, оформил сотрудника на неполный рабочий день при том, что фактически он выполняет работу на протяжении полного дня, или выплатил зарплату без уплаты ЕСВ.

При повторном нарушении к работодателю предлагается применять штраф. При этом максимальный размер штрафа предлагается установить в восьмикратном размере к минимальной зарплате вместо нынешних 100 минимальных зарплат.

Штраф за недопуск к проверке по вопросам законодательства о труде предлагается, в частности, сократить с текущих 100 минимальных зарплат до восьми.

Как сообщалось, Верховная Рада значительно увеличила размер штрафов за нарушение трудового законодательства в 2016 году, они вступили в силу с 2017-го.

Ранее "Страна" разбиралась, что хотят прописать законодатели в новом Трудовом кодексе.

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