В четверг, 3 октября, следователи СБУ допросили владельца телеканала "112 Украина" и нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Об этом он рассказал в комментарии "112 Украина", опубликованном на сайте канала.

В тоже время, никаких подозрений, о чем сообщили ряд СМИ, ему не предъявляли. Да и не могли предъявить, так как он пользуется депутатской неприкосновенностью.

"Меня сегодня допрашивали по трем статьям: одна - это терроризм, вторая - финансирование терроризма, третья - легализация средств, полученных преступным путем. Это была для меня сегодня новость. Спрашивали про телемост, разные вопросы задавали..." - сказал Тарас Козак.

По его словам, никаких оснований для этих обвинений нет и "все высосано из пальца". Нардеп полагает, что его допрос - очередное свидетельство борьбы власти с инакомыслием.

"Хочу сказать, что власть не останавливается. Вчерашнее голосование в Верховной Раде свидетельствует о том, что партия "Слуга народа" вместе с президентом работает против оппозиции, против телеканалов, против партии "ОПЗЖ". Вера продолжили полномочия неправомерного Нацсовета по ТВ. Это было очень быстро сделано... Те решения, которые он выносил, были незаконными. Но вчера это продолжили. Я думаю, что общество разберется", - сказал Тарас Козак.

Он заявил о намерениях бороться с этим давлением, но только правовым путем. Козак выразил уверенность, что правда восторжествует.

"Будем бороться. Я думаю, что правда будет за нами. Рот нам не закроют... Со времени независимости Украины такого не было, чтобы закрывали каналы... Мы будем обращаться во все международные организации, выходить на журналистов всего мира..." - сообщил нардеп.

Видео: 112.ua

Напомним, на заседании 2 октября нардепы Шуфрич и Рабинович вывесили на трибуну Рады плакат против цензуры. Однако, несмотря на это, Рада позволила членам Нацсовета кошмарить телеканалы и после истечения полномочий.

Также мы писали, что в конце сентября в СНБО заявили, что СБУ продолжает искать связь с терроризмом телеканалов "112 Украина" и NewsOne.