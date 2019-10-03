Нардепы на заседании 3 октября приняли во втором чтении и в целом законопроект № 1052, который предусматривает переход от распорядительного к параметрическому методу нормирования. За проект проголосовали 259 нардепов.

В законе "О строительных нормах" предусмотрели, что выбор метода нормирования в строительстве осуществляется, исходя из особенностей объекта, но предпочтение отдается параметрическому.

Также приводится определение трех методов - параметрического, распорядительного и целевого.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, распорядительный метод предусматривает соблюдение стандартов без объяснения и учета целей. С другой стороны, параметрический метод "предусматривает установление параметров, определяющих безопасность, функциональность и качество объекта нормирования; как параметры используют цели, функциональные требования и критерии, которым должен соответствовать объект нормирования".

Законодатели говорят, что закон позволит внедрять современные архитектурные решения и новые технологии в строительстве. "Например, раньше в госнормах была норма, что ширина проезда должна быть 5 метров, то сейчас будет сформулировано, что ширина должна обеспечивать проезд грузового и легкового авто", - отмечают создатели документа.

Напомним, Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу 11 сентября 308 голосами народных депутатов.

Также мы писали о том, что Рада поддержала создание Единой электронной системы в сфере строительства.