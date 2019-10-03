В столичном Доме футбола прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. По результатам слепого жребия, на очередном этапе первенства друг против друга сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". А "Александрия" поборется с луганской "Зарей".

Базовые матчи состоятся 30 октября, в среду. Согласно регламенту, на стадии 1/8 финала судьба путевки в следующий раунд турнира будет решена по исходу одного матча.

Также в 1/8 финала сойдутся:

Колос — Ворскла;

Минай — Львов;

Николаев — Десна;

Альянс — Горняк-Спорт;

Ингулец — Днепр-1;

Мариуполь — Олимпик.

Напомним, сегодня, 3 октября, киевское "Динамо" проведет свой второй поединок в групповом турнире Лиги Европы. Соперником нашей команды будет швейцарский клуб "Лугано".

А "Шахтер" после победы в Лиге чемпионов над "Аталантой" из Бергамо объявил старт продаж билетов на следующий поединок группового раунда против "Динамо" (Загреб).