"Динамо" и "Шахтер" сыграют друг с другом уже в 1/8 Кубка Украины
В столичном Доме футбола прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. По результатам слепого жребия, на очередном этапе первенства друг против друга сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". А "Александрия" поборется с луганской "Зарей".
Базовые матчи состоятся 30 октября, в среду. Согласно регламенту, на стадии 1/8 финала судьба путевки в следующий раунд турнира будет решена по исходу одного матча.
Также в 1/8 финала сойдутся:
- Колос — Ворскла;
- Минай — Львов;
- Николаев — Десна;
- Альянс — Горняк-Спорт;
- Ингулец — Днепр-1;
- Мариуполь — Олимпик.
Напомним, сегодня, 3 октября, киевское "Динамо" проведет свой второй поединок в групповом турнире Лиги Европы. Соперником нашей команды будет швейцарский клуб "Лугано".
А "Шахтер" после победы в Лиге чемпионов над "Аталантой" из Бергамо объявил старт продаж билетов на следующий поединок группового раунда против "Динамо" (Загреб).