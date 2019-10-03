В четверг, 3 октября, Верховная Рада Украины приняла закон о концессии во втором чтении и в целом. За него проголосовали 257 депутатов.

Уточняется, что закон предусматривает урегулирование условий передачи государственного и коммунального имущества в частную собственность. Авторы законопроекта надеются, что его принятие сыграет на повышение инвестиционной привлекательности Украины и позволит привлечь инвестиции в обновление инфраструктурных проектов:портов, аэропортов, дорог и т. д.

"Механизм концессии позволяет государству возложить на частный сектор инвестиционные, социальные, экологические и другие обязательства на весь период концессии, при этом сохраняя в государственной собственности, как существующее так и построенное имущество. Более того, государственный бюджет будет получать долю доходов от деятельности частного инвестора в виде концессионных платежей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В первом чтении этот закон проголосовало 293 депутата.

Стоит уточнить, что концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающая передачу объектов государственной собственности (как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.

Ранее "Страна" писала о том, что украинские станции переливания крови могут отдавать в концессию иностранным фирмам.

Также мы сообщали, что у Гончарука хотят передать в концессию железнодорожный вокзал Киева.