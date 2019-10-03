1 октября Владимир Зеленский подтвердил подписание Украиной формулы Штайнмайера.

Ее написал еще в 2016 году Франк-Вальтер Штайнмайер. Тогда он был главой немецкого МИД, а сейчас занимает пост президента Германии (подробнее о том, кто такой Штайнмайер, читайте здесь).

Впервые о подписании формулы Штайнмайера на Банковой заговорили 12 сентября. Но вскоре украинские власти пошли на попятную.

Уже 14 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко и спецпредставитель США Курт Волкер провели брифинг, где в пух и прах разбили мирный план немецкого политика по Украине.

27 сентября из-за скандала, вызванного публикацией телефонного разговора Трампа на Зеленского, Волкер подал в отставку. После чего Киев вновь вернулся к плану Франка-Вальтера Штайнмайера, но с оговорками.

"Страна" публикует полный текст формулы Штайнмайера и рассказывает, какие последствия имело ее согласование украинской властью.

Формула Штайнмайера. Полный текст

Формула Штайнмайера, на которую публично согласилась Украина, содержит всего два пункта.

Первый - закон об особом статусе вступает в силу на временной основе в 20.00 после окончания выборов на неподконтрольных территориях, проведенных согласно украинскому закону.

Второе - закон об особом статусе вступает в силу на постоянной основе после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли демократично.

Эти пункты также подразумевают, что выборы проходят на территориях, контролируемых "ЛДНР", без передачи границы Украине и под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.

Формула также должна быть в нижеследующей формулировке вписана в закон об особом статусе Донбасса.

Полный текст формулы Штайнмайера, которую подписал Кучма

Новость о том, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма подписал формулу Штайнмайера, озвучит лично президент Зеленский. И тут же добавил, что никаких выборов не будет, пока в Донецке и Луганске находятся некие "войска", и что границу нужно будет передать Украине.

Примечание украинского лидера противоречат смыслу формулы, поскольку вывод войск и момент передачи контроля над кордоном, по плану Штайнмайера, вынесены за скобки мирного процесса.

Как развиваются события после подписания формулы Штайнмайера

На следующий день после согласования Киевом формулы, 2 октября, состоялось заседание Верховной Рады. Представители "Слуги народа" выступили с заявлениями, в которых подтвердили позицию Зеленского.

Так, первый замглавы фракции президентской фракции Александр Корниенко заявил, что "сначала нужно демилитаризовать, вывести войска, получить контроль над границей, потом говорить о выборах".

А из слов нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко и вовсе следовало, что Украине пришлось согласится на формулу Штайнмайера только ради проведения саммита в "нормандском формате".

Вечером этого же в центре Киева прошли протесты против формулы Штайнмайера. Устроителями выступили националисты и порохоботы.

Причина митингов - несогласие с мирным планом немецкого политика по Украине.

Как указано выше, по формуле Штайнмайера в "ЛДНР" должны пройти выборы по украинским законом. Под них Верховная Рада должна принять специальный закон.

Однако даже если за ходом голосования на местах будут контролировать и иностранные, и украинские наблюдатели, итоги выборов будут прогнозируемыми. С огромной вероятностью победу одерждат пророссийские кандидаты. После чего представлять интересы Донбасса они будут на официальном, а не непризнанном уровне. И националистические силы, поддержка которых и так слабеет, могут вовсе остаться не у дел.

Подробнее о том, чем это грозит атака Зеленского за формулу по Донбассу, читайте здесь.

Также мы подготовили отдельный материал, в котором рассказали, как Европа реагирует на подписание Киевом формулы Штайнмайера.

Почему Зеленский все же пошел на подписание этой формулы Штайнмайера и что это значит, смотрите также в новом выпуске блога Ясно.Понятно с Олесей Медведевой:

Формула Штайнмайера в новом видео блога Ясно.Понятно с Олесей Медведевой

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