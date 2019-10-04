Все больше информации о том, что власть имущие склоняются к отмене запрете на азартные игры, поступает в распоряжение представителей СМИ.

Похоже, в Украине все же легализуют игорные заведения и игровые автоматы на гривны, и произойти это может уже совсем скоро. Многие эксперты считают, что Украина, легализовав игротеки и полноценные казино, решит ряд проблем экономического и социального характера.

Во-первых, легализация заведений игорной направленности поможет вывести из тени успешно работающие казино онлайн, которые сегодня работают повсеместно. В легально работающих заведениях люди будут официально трудоустроены, и налоги с каждого игрового автомата, карточного или рулеточного стола будут поступать в бюджет. Это поможет расширить и реконструировать объекты инфраструктуры, ведь новые вливания в бюджет помогут территориям улучшить как темпы благоустройства, так и внедрять новые социальные программы.

Во-вторых, курортные города Украины, будь у них возможность организовать азартные игры, смогли бы привлечь больше туристов из-за рубежа, где игра – это нормальное явления, поддерживаемое государством. Ведь недаром украинцы массово переметнулись в казино онлайн, где аудитория игроков разномастна, и не зависит от возраста и национальности.

В-третьих, решение о легализации игорных домов и казино будет верным политически. Выбирая демократический путь развития государства, не следует затягивать пояса простым гражданам – путь запретов и наказаний давно канул в лету в развитых западных странах. Там каждый честный налогоплательщик имеет право на все, что разрешено законом. В данном случае – играть в добротных казино, а не подпольных игротеках.

Прогнозы журналистов и экспертов однозначны – уже в 2020 году украинцам дадут возможность играть, не нарушая закон. И это единственно правильный путь развития территорий и воспитание верной ментальности граждан, которые будут чувствовать свободу выбора, решая самостоятельно, стоит ли игра в казино свеч.