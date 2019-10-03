Экс-президент Петр Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах, досудебное расследование в рамках которых проводит ГБР. Об этом со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований пишут "Украинские новости".

Так, Государственное бюро расследований занимается такими уголовными производствами, в которых фигурирует Порошенко:

совершение 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украині перехода Черного моря в Азовское море через Керченский пролив

возможное уклонение от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов во время заключения сделки касаемо "Кузни на Рыбальском"

возможное уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация доходов во время совершения сделки касаемо телеканала "Прямой"

возможное совершение неправомерного влияния при проведении конкурса по выбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия

возможные нарушения при направлении представления о назначении премьер-министра в Верховную Раду при отсутствии коалиции в парламенте

возможная утрата материальных носителей секретной информации

возможное противоправное завладение имуществом базы "Ивушка" Украинского общества слепых

возможное вмешательство в работу судей ОАК в деле но национализации "Приватбанка"

возможное вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения на должности

возможное вмешательство в работу судей Апелляционного суда Киева

возможные нарушения при отмене распоряжений местной администрации при переходе земельного участка общей площадью более 1500 га в запас земель госимущества

возможные факты незаконного переправления через госграницу с использованием поддельных документов

В ГБР отмечают, что следователи не дали разрешение на разглашение информации о проведении обысков и экспертиз для недопущения нарушения прав участников уголовных производств.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, Петр Порошенко регулярно игнорирует допросы в ГБР. Так, сегодня, 3 октября, он опять не пришел на допрос в ГБР, где с ним хотели поговорить об отдыхе на Мальдивах.

Кроме того, мы сообщали, что, по данным СМИ, не только ГБР занимается делами против экс-президента. ГПУ готовит подозрение Порошенко в злоупотреблении властью.