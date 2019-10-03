В ГБР рассказали о всех 12 уголовных производствах, в которых фигурирует Порошенко
Экс-президент Петр Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах, досудебное расследование в рамках которых проводит ГБР. Об этом со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований пишут "Украинские новости".
Так, Государственное бюро расследований занимается такими уголовными производствами, в которых фигурирует Порошенко:
- совершение 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украині перехода Черного моря в Азовское море через Керченский пролив
- возможное уклонение от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов во время заключения сделки касаемо "Кузни на Рыбальском"
- возможное уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация доходов во время совершения сделки касаемо телеканала "Прямой"
- возможное совершение неправомерного влияния при проведении конкурса по выбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия
- возможные нарушения при направлении представления о назначении премьер-министра в Верховную Раду при отсутствии коалиции в парламенте
- возможная утрата материальных носителей секретной информации
- возможное противоправное завладение имуществом базы "Ивушка" Украинского общества слепых
- возможное вмешательство в работу судей ОАК в деле но национализации "Приватбанка"
- возможное вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения на должности
- возможное вмешательство в работу судей Апелляционного суда Киева
- возможные нарушения при отмене распоряжений местной администрации при переходе земельного участка общей площадью более 1500 га в запас земель госимущества
- возможные факты незаконного переправления через госграницу с использованием поддельных документов
В ГБР отмечают, что следователи не дали разрешение на разглашение информации о проведении обысков и экспертиз для недопущения нарушения прав участников уголовных производств.
Скриншот: ukranews.com
Напомним, Петр Порошенко регулярно игнорирует допросы в ГБР. Так, сегодня, 3 октября, он опять не пришел на допрос в ГБР, где с ним хотели поговорить об отдыхе на Мальдивах.
Кроме того, мы сообщали, что, по данным СМИ, не только ГБР занимается делами против экс-президента. ГПУ готовит подозрение Порошенко в злоупотреблении властью.