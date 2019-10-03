Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 15 июня 2018 года возобновило расследование уголовного дела о выдаче специальных разрешений на пользование недрами компании Burisma Holding Limited. Об этом Генеральная прокуратура сообщила в ответе на запрос агентства "Українські новини".

Как сказано в ответе ГПУ, НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве от 16 марта 2015 года по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Оно касается возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов в 2010-2014 годах. В частности, изучается факт выдачи специальных разрешений на пользование недрами компании Burisma.

"При этом досудебное расследование в указанном уголовном производстве было возобновлено на основании решения следственного судьи от 15.06.2018 об отмене постановления о закрытии уголовного производства", - уведомили в Генпрокуратуре.

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