Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила визит в Минск для участия во встрече высокого уровня в рамках "Восточного партнерства" и, тем самым, было сорвано подписание соглашения между ЕС с Беларусью о реадмиссии и упрощении визового режима.

Об отмене визита Могерини этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк. "Могерини отменила поездку в Беларусь позже на этой неделе,"из-за ряда изменений повестки дня различных участников и последующих контактов с белорусскими хозяевами". Она должна была встретиться с Лукашенко и принять участие в мероприятии "Восточного партнерства", - написал Джозвяк.

Скриншот: twitter.com/ @RikardJozwiak

Могерини планировала 4 октября встретиться с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, а 5-го - с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По информации белорусского издания reform.by, отмена визита связана с низким уровнем представительства на мероприятии, в первую очередь в связи с тем, что в Минск не приедет глава МИД Польши Яцек Чапутович. Польский министр отменил поездку в Беларусь в последний момент из траурных мероприятий в связи со смертью отца премьера Польши Корнеля Моравецкого. Также сообщается, что встреча высокого уровня по линии "Восточного партнерства" в Минске отменена.

Литовское издание Delfi сообщило о том, что глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также не приедет в Минск. "Европейское ведомство по иностранным делам отозвало визит на высоком уровне в Минск", - сказала пресс-атташе министра.

Ожидалось, что во время визита Могерини будет подписано соглашение между ЕС с Беларусью о реадмиссии и упрощении визового режима, предусматривающее снижение стоимости шенгенской визы для белорусов с 60 до 35 евро.

Напомним, что Лукашенко со своей стороны подписал соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима. Беларусь и ЕС с 2014 года проводят консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии..