Футбольный клуб Олимпик из Донецка может сменить название и переехать в другой город, разорвав таким образом все, что его связывает со столицей Донбасса. Об этом рассказал генеральный директор клуба Алексей Антонов, как передает портал Ua.tribuna.

"У нас переговоры с разными городами. На первом плане Белая Церковь. Общаемся с ними, с депутатской группой, на уровне области и города. У нас есть с ними проект, есть куда двигаться. Когда придем к общему знаменателю, переедем туда. Менять или не менять название - не знаю. Во всяком случае мы хотим переехать. Главное, чтобы это были города-спутники Киевской области.

Если мы находимся здесь, очень удобно передвигаться на автобусе в разные города Украины. В Киев едут все футболисты. Если будем в маленьком провинциальном городе, туда не поедут футболисты. Даже по Сумам смотрел - футболисты не хотели там жить", - пояснил Алексей Антонов.

К этому можно добавить, что сейчас Олимпик идет на последнем, 12 месте, в чемпионате Украины. У команды 5 очков после 9 матчей.

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