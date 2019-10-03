Дело против руководителя интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы стало одним из ключевых переломных моментов в политической судьбе Петра Порошенко.

Об этом заявил экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук в интервью "Стране".

Он уточнил, что информационно Гужву пытались "топить" по теме "агентуры Кремля и сепаратизма".

"Но к тому времени общество от этой темы уже очень сильно устало. Порошенко ее полностью дискредитировал. Сам работал с людьми близкими к Кремлю, а оппонентов называл его агентами. И общество не верило таким обвинениям, когда их озвучивала власть. И в этом был просчет власти. Уже на тот момент общество перекормили. Хотя на тот момент я лично еще этого не ощутил, и многие потеряли тогда нюх. Я думаю, что дело Гужвы стало одним из ключевых переломных моментов в политической судьбе Петра Порошенко", - считает бывший радикал.

Мосийчук пояснил, что у каждого президента Украины оказался "свой" журналист, который потопил его рейтинг.

"Люди плохо реагируют на любые попытки прессовать журналистов, тем более силовым способом. У Кучмы был Гонгазде, у Порошенко - Шеремет и Гужва. Убийство Шеремета так и не раскрыто... Дело против Гужвы, которое очевидно для всех было сфальсифицировано, стало одним из факторов, которые дотопили его рейтинг. В отличие от многих других дел, когда жертвами становились журналисты, давление на Гужву было слишком открытым, чтоб власти могли сказать "мы к этому не причастны". Просто Порошенко хотел поймать на этом хайп. А поймал на самом деле удар по своему авторитету. Общество уже устало тогда от всех этих обвинений. Но Порошенко это не чувствовал. И проиграл", - резюмировал Мосийчук.

Мосийчук также считает, что дело главреда "Страны" Гужвы полностью сфабриковано от начала и до конца.

Напомним, что в 2017 году тогда еще нардеп от Радикальной Дмитрий Линько участвовал в фабрикации дела против главреда "Страны" Игоря Гужвы. Он и его помощник заявили, что Гужва якобы вымогал деньги, хотя это было ложью, что подтверждается и материалами дела.

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