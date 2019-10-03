В Умани местная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины и следователями Уманского отдела полиции Главного управления Национальной полиции Черкасской области 2 октября задержали сотрудника коммунального предприятия, вымогавшего взятку с гражданина Израиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Как установили правоохранители, исполняющий обязанности директора Уманской инспекции благоустройства по сговору со старшим инспектором требовал от гражданина Израиля взятку в размере 400 долларов США. Взамен чиновники обещали не препятствовать иностранцу торговать продуктами питания и устанавливать рекламные баннеры в районе массового проживания паломников-хасидов по ул. Пушкина в Умани в период празднования Рош ха-Шана.

После получения мзды начальник инспекции был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Фото: chk.gp.gov.ua

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные и процессуальные действия, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее "Страна" писала, что, пока хасиды отмечали иудейский Новый год в Умани, полиция завела там 15 уголовных дел.

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