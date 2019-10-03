В пятницу, 4 октября, большинство областей Украины накроют дожди. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, днем ​​4 октября дожди пройдут от Черниговской и Сумской через Полтавскую Черкасскую в Одесскую область. А атмосферный фронт уже сегодня вечером придет к северу Украины. А вот в западных регионах, где дожди наблюдаются 3 октября, к пятнице установится облачная погода с редкими и слабыми осадками. 4 октября они обойдут разве что юго-восток Украины.

По словам Диденко, в пятницу на западе, севере, в большинстве центральных областей Украины будет холодно, +10...+15 градусов. На остальной территории страны - +15...+19 градусов, на юго-востоке и востоке еще лето, +20...+25 градусов. В Киеве пятница будет влажной, с дождями и похолоданием. Днем температура воздуха снизится до +11, +12 градусов.

"Кто реагирует на такое резкое изменение погоды головой, сосудами, настроением - не расстраивайтесь, это же осень. И она еще красивая, с листочками, желтыми цветами, дождевыми блестящими нитями. Самое время заняться профилактикой здоровья и купить куртку или кроссовки цвета "вырвиглаз", чтобы радовать окружающих новыми веселыми цветами", - написала Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптик назвала дату, когда в Украину придут холода, это 4 октября.

Также мы писали, что синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь.