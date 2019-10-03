Национальный банк Украины понизил справочный курс гривни почти на 7 копеек до 24,9 грн/$1. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Так, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 кв 3 октября 2019 года составил 24,9018 грн/$1 по сравнению с курсом в 24, 8349 грн/$1, который был установлен 2 октября.

По данным аналитиков, одной из причин роста курса доллара к гривне в начале октября мог стать неудачный аукцион Министерства финансов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), проведенный 1 октября.

Напомним, что НБУ потратил $200 млн для сглаживания курса резко дешевеющей гривни.

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