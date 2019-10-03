Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко 3 октября заявил, что его политсила подает в суд на руководителя комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасию Красносельскую. Заявление депутат сделал перед журналистами в кулуарах парламента.

По словам Бойко, Красносельская не скрывает, что работает под внешним управлением Международного валютного фонда и выполняет его интересы.

"Руководитель комитета сказала, цитирую: "Я получила звонок от МВФ, поэтому давайте снижать порог незаконного обогащения с 15 тысяч необлагаемых минимумов до 6,5". И здесь дело даже не в том, что написано в законе, а в том, что он может быть принят по указке извне. Мы подаем в суд на руководство комитета. Мы считаем, что это уголовное преступление. Все наши депутаты покинули заседание комитета после столь красноречивого доказательства, свидетельствующего о том, что парламентским комитетом руководит МВФ", – сказал представитель "ОПЗЖ".

Видео: YouTube/ ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

Также Бойко назвал Красносельскую и подобных ей проводников иностранных интересов в Украине грантоедами.

Ранее однопартиец Бойко Олег Волошин призвал с трибуны парламента пригласить в Верховную Раду американского финансиста Джорджа Сороса, так как тот влияет на все происходящее в Украине, а власть страны - лишь его марионетки.

"Страна" также приводила другое заявление Бойко - о том, что рынок земли не может быть открыт без референдума.