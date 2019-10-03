3 октября депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект "О столице Украины", предложенный депутатами "Слуги народа" во главе с Александром Ткаченко.

Всего законопроектов о Киеве было четыре, но профильный комитет Рады по вопросам местного самоуправления дал "зеленый свет" только одному из них. Он предлагает полностью перекроить местное самоуправление в Киеве.

Основные полномочия КГГА перейдут к новому органу - магистрату, назначаемому Киеврадой. Влияние мэра ослабнет, а президента - наоборот вырастет. Большинство норм закона начнет действовать после выборов Киеврады и городского головы, дата которых из текста законопроекта исчезла.

Досрочных выборов нет

В первом варианте законопроекта была указана дата досрочных выборов в столице - 8 декабря 2019 года. Однако в документе, который сегодня в первом чтении поддержали депутаты, вообще не прописаны сроки избрания новой столичной власти.

Ране в Кабмине заявляли, что досрочные выборы в Киеве пройдут не раньше, чем в апреле. То есть по сути Банковая оставила попытки досрочно убрать Виталия Кличко с поста мэра Киева.

Мэр принимает решения, префект - отменяет

В законе говорится, что Киеврада создаст свой исполнительный орган - магистрат, который получит большинство функций нынешней Киевской горгосадминистрации (КГГА) и полномочия принимать решения. Руководителей магистрата будет назначать мэр Киева.

При этом законопроект предполагает разделение должностей мэра и главы КГГА. То есть мэр не сможет быть главой администрации. Это усиливает президентскую вертикаль в столице, поскольку главу администрации назначает Банковая.

Кроме того, в сравнении с главой КГГА, который может останавливать распоряжения и акты Киеврады и райсоветов, у мэра останется более скромный набор полномочий.

При этом сама КГГА превратится в префектуру и потеряет функции исполнительной власти, превратившись в надзирающий орган. Полномочия у нее будут широкими: надзирать за соблюдением Конституции и законов органами местного самоуправления, за выполнением бюджета, обращаться в органы местного самоуправления с предписаниями об отмене решений органов самоуправления, через суд обжаловать акты органов местного самоуправления.

Префект сможет выдавать специальные протесты, которыми будет останавливать действие акта органа местного самоуправления.

Киевсовет и райсоветы

Количество депутатов Киевсовета хотят сократить со 120 до 80 депутатов. Проект предполагает, что депутаты Киевсовета будут избираться по партийным спискам.

В столицу предлагают вернуть райсоветы: 10 райсоветов по 20 депутатов со своими администрациями. Их будут выбирать по мажоритарке, но выдвигать смогут только партии.

Ратуши, как центры получения соцуслуг

Чтобы упростить получение социальных и административных услуг, в районах столицы появятся аналоги нынешних "ЦНАПов" (Центров предоставления административных услуг). Они будут называться "ратушами". Не реже одного раза в неделю там будут вести личные приемы депутаты райсовета.

Землю отдают мэру

Спорный момент в законопроекте - изменения к Земельному кодексу Украины.

По новым правилам изменение целевого назначения земельного участка производится Киевским магистратом - то есть по сути мэром. Дополнительное решение городского совета в таком случае не потребуется.

Идею раскритиковали в главном юруправлении Рады, напомнив, что изменение целевого назначения земельных участков должно осуществляться по проектам относительно их отведения. Норму назвали коррупционной и в Украинском обществе охраны памятников истории и культуры.