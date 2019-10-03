Сегодня, 3 октября, две украинские команды Динамо и Александрия проведут свои поединки в Лиге Европы. Киевляне на выезде сыграют с швейцарским Лугано, а Александрия во Львове примет бельгийский Гент.

В Украине поединок александрийцев в прямом эфире покажет канал Футбол 1. Начало трансляции в 19.50.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран на предматчевой пресс-конференции рассказал о настрое команды на игру с Гентом.

Видео пресс-конференции опубликовано на официальном Youtube-канале Александрии.

Видео: ФК Олександрія

"Я надеюсь, что ребята покажут одну из своих лучших игр, потому что мы очень тщательно готовились к этому поединку и прежде всего настраивали команду в психологическом плане.

Гент - мощная команда с атлетичными игроками. Команда играет в комбинационный футбол и мне импонирует их тактическая схема. Они активно меняют позиции, хороший контролируют мяч, очень опасны при стандартах. А их опытные крайние защитники полностью закрывают свои фланги.

Честно говоря, у меня больше волнения перед матчами чемпионата Украины, где от нас ждут в первую очередь результатов. Но самое главное - чтобы у наших парней не было волнения. По тренировкам я вижу, что все хотят себя показать с лучшей стороны", - рассказал Владимир Шаран.

Ранее "Страна" рассказывала, где сегодня смотреть матч Лиги Европы Лугано - Динамо.