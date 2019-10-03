В четверг, 3 октября, Кабмин назначил временным исполняющим обязанности главы "Укравтодора" Олега Федоренко. Об этом сообщает пресс-служба госагентства.

Ранее Олег Федоренко работал начальником Управления эксплуатации дорог Государственного агентства автомобильных дорог Украины, до этого - в Службе автомобильных дорог в Киевской области и ГП "Киевский облавтодор".

Имеет профильное образование: окончил Украинский транспортный университет по специальности инженер-строитель. 20 лет работал в дорожной отрасли.

Напомним, ранее правительство согласовало с 1 октября 2019 года увольнения главы Укравтодора Славомира Новака. Он возглавлял "Укравтодор" с октября 2016 года. А в 2011 - 2013 годах был министром транспорта и водного хозяйства Польши.

Также мы писали, что министр Криклий заявил, что Круз приехал в Украину ради борьбы за пост главы "Укравтодора".