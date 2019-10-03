Дело против руководителя интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы было полностью сфабриковано Службой безопасности Украины с подачи бывшего президента Украины Петра Порошенко и при участии нардепов от Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом заявил экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук в интервью "Стране".

"Очевидно, что дело Гужвы полностью сфабриковано от начала и до конца", - заявил Мосийчук.

По его словам, понимание этого пришло после того как Игорь Гужва уехал в Вену (Игорь Гужва из-за политических преследований в начале 2018 года был вынужден покинуть Украину и попросить убежище в Австрии, которое ему и было предоставлено - Ред.) и Мосийчук поговорил с нардепом-радикалом Дмитрием Линько.

"И он (Линько - Ред.) сказал, что его подставило СБУ. Они вышли на него и попросили помочь посадить Гужву. Ему говорили, что Гужву будут паковать как сепара, агента Кремля. По обвинениям в госизмене и в призывах к сепаратизму", - рассказал Мосийчук. Плюс в СБУ обещали как-то отблагодарить Линько.

"Но не деньгами, а как-то по другому", - пояснил Мосийчук.

По его словам, после того, как вместо госизмены и сепаратизма, Гужве предъявили дело о вымогательстве, Линько понял, что его подставили. "И заставили Линько дать показания, что Гужва якобы с него вымогал деньги. Хотя он, я так думаю, не вымогал. И после того как ваш главред уехал в Вену, Линько почувствовал, что дело теперь будут сливать и его сделают крайним. Сегодня он очень тяготиться этой историей, во всяком случае в разговорах со мной об этом говорил", - рассказал Мосийчук.

На вопрос, кто был автором идеи сфабриковать дело по вымогательству против Игоря Гужвы, экс-радикал ответил: "Я думаю, это был Порошенко через подконтрольных офицеров СБУ. Дима Линько совершил ошибку, что позволил себя втянуть в эту историю. Думаю, придет время и он сам скажет, кто и как его обманул. Он мне жаловался, что СБУ втянуло его в эту историю и бросило".

При этом по его словам, СБУ перестало активно заниматься дело Гужвы, так как там "что-то сломалось"."Раньше, если кто-то предоставлял службе такую ценную услугу, работал агентом, служба помогала тебе по жизни, с бизнесом, проблемами с криминалом, деньгами. Не пошел на сотрудничество, ты враг. Пошел - ты казенный, ты помогаешь, тебе помогают....Думаю с Димой всё было несколько иначе, но результат оказался очень и очень неприятным для всех", - отметил экс-нардеп.

По его словам, в курсе всего этого дела был и лидер радикалов Олег Ляшко. "Также однозначно в курсе был и Олег Ляшко. Когда все случилось и Гужву задержали, только он и Линько знали в чем дело. И Ляшко ходил такой довольный очень. Для нас же это было полной неожиданностью", - заявил Игорь Мосийчук.

Напомним, что в 2017 году тогда еще нардеп от Радикальной Дмитрий Линько участвовал в фабрикации дела против главреда "Страны" Игоря Гужвы. Он и его помощник заявили, что Гужва якобы вымогал деньги, хотя это было ложью, что подтверждается и материалами дела.

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