На этой неделе, начиная с 30 сентября, Нацбанк уже потратил 200 млн долларов, чтобы сгладить колебания курса гривни. Об этом со ссылкой на НБУ пишет "Интерфакс-Украина".

"Предложение валюты уменьшилось, а спрос на нее несколько возрос. Однако такие колебания не обусловлены появлением новых фундаментальных факторов и вызваны, прежде всего, психологическими факторами", – сообщили в НБУ.

Тем не менее, Нацбанк оценивает ситуацию на валютном рынке в этом году как благоприятную. Ослабление гривни наблюдалось в марте, затем в конце мая - начале июня, но после этого каждый раз начинался обратный тренд.

В центробанке подчеркнули, что объем международных резервов, который в последние месяцы колеблется в пределах $21-22 млрд, является достаточным для сглаживания текущих колебаний на валютном рынке.

"При режиме гибкого курсообразования колебание курса является реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике и в мире. После периода усиленных колебаний рынок всегда находит точку равновесия и происходит обратный тренд", – сообщают в НБУ.

НБУ указал, что благоприятная ситуация на валютном рынке в сентябре позволила ему пополнить международные резервы на $930 млн благодаря валютным интервенциям по покупке валюты. С начала этого года чистая покупка валюты составила около $3,7 млрд, что почти в 1,4 раза больше, чем за 2017-2018 гг. в целом. В то же время валютные интервенции Нацбанка не противодействовали рыночным тенденциям, и курс гривни с начала года укрепился более чем на 10%, отметили в центробанке.

По данным НБУ, темпы роста экспорта даже превышают темпы роста импорта, если не учитывать в статистической отчетности льготное растаможивание "евроблях", успешно пройдены периоды пиковых внешних выплат по госдолгу в мае и сентябре, а взвешенная фискальная и жесткая монетарная политики постепенно приближают инфляцию к целевому уровню в 5%, который, по прогнозам Нацбанка, будет достигнут уже в следующем году.

Напомним, вера доллар резко подорожал в обменках и банках, перевалив отметку в 26 гривен.

Также мы писали, что 3 октября доллар дешевеет после вчерашнего взлета.