Сегодня, 4 октября, украинских педагогов поздравляют на работе с их профессиональным праздником. Он приходится на последнее воскресенье октября, в этом году это 6 число, но по традиции основные поздравления учителя принимают в пятницу накануне. А в субботу, 5 октября, отмечают и Всемирный день учителя.
Учителей поздравляют в стихах и прозе, им отправляют открытки, рисуют плакаты и делают поделки.
Поздравления в прозе
С Днем учителя! Пусть звучат искренние поздравления, важные слова любви будут вовремя, а любящие вас люди окружают заботой.
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Сегодня День учителя! Хотим поздравить с праздником самого умного, веселого, креативного и харизматичного педагога - вас! Современным школьникам сложно угодить, но у вас здорово это получается! Спасибо, что не теряете себя, во всем нас поддерживаете, умеете соединить требовательность и снисходительность, всегда энергичны и улыбчивы! Мы ценим в вас выдержку, стойкость духа, лидерские качества и берем с вас пример! Спасибо, что делаете нас умнее и особая благодарность - за мудрые жизненные советы!
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Учитель - это призвание! Первая учительница как первая любовь, в памяти с нами навсегда. С праздником вас, наша добрая, светлая и самая лучшая во всем мире. За поддержку, за знания, за терпение и ваш труд, за ваши бессонные ночи и переживание - низкий поклон! Здоровья вам самого крепкого, любви и признания, а также самых трудолюбивых учеников!
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Поздравляю с Днем особым настоящего учителя! Не того, кто бесконечно ругает за ошибки и проступки, а того, кто за неточностями видит потенциал и творчество. Того, кто умеет шепотом сказать о самом важном и ценит наши человеческие и личные качества. Кто требователен к себе так же, как и к своим ученикам! Мы ценим вас и бесконечно любим!
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Вчителю, зі святом! Спасибі вам за мудрі слова та поради. Ми вдячні вам, що робите нас сміливими і щирими. Дякуємо за ваші теплії слова, турботу та добре серце.
Открытки и стихи с днем учителя
Учителем быть весьма почетно!
Спешим поздравить от души!
Вы обучаете нас превосходно,
Успехов в жизни желаем больших!
Пусть с вами будет удача всегда
и счастье в сердце живет!
Мечты исполняются - на ура,
И явью станут без лишних хлопот!
Учитель наш, так много хочется сказать
Ведь все, что вы даете нам - от сердца
Желаем, чтобы радости, добра не занимать
Здоровым быть и к счастью пусть открыта будет дверца!
Дорогие наши и любимые учителя! С праздником спешим поздравить:
Здоровья, любви и признания пожелать!
Мы жизни своей без вас не представляем
И стремимся во всем подражать!
Сьогодні від душі вітаємо,
Радості, щастя, здоров'я бажаємо!
Фахівця більш відмінного нам не знайти,
За це вам вклоняємось і дякуєм всі!
Бажаємо в шкільній кар’єрі
Піднятись вгору, до вершин,
Щоб учні були здібні, щоб вистачало грошей,
В житті було багато радісних годин!
Желаем чаще улыбаться, по пустякам не огорчаться,
Веселым быть и беззаботным, любимым, радостным, свободным
Пусть будет в классе - порядок, а дома - уют,
А друзья лучшие - не подведут!
Дорогой мой учитель, благодарю за вашу доброту и труд бесценный самый,
У вас в руках способен стать отличником даже самый упрямый,
Всегда вы точный и решения ваши мудры,
Останемся учению верны и вам - преданны.