Сегодня, 4 октября, украинских педагогов поздравляют на работе с их профессиональным праздником. Он приходится на последнее воскресенье октября, в этом году это 6 число, но по традиции основные поздравления учителя принимают в пятницу накануне. А в субботу, 5 октября, отмечают и Всемирный день учителя.

Учителей поздравляют в стихах и прозе, им отправляют открытки, рисуют плакаты и делают поделки.

Поздравления в прозе

С Днем учителя! Пусть звучат искренние поздравления, важные слова любви будут вовремя, а любящие вас люди окружают заботой.

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Сегодня День учителя! Хотим поздравить с праздником самого умного, веселого, креативного и харизматичного педагога - вас! Современным школьникам сложно угодить, но у вас здорово это получается! Спасибо, что не теряете себя, во всем нас поддерживаете, умеете соединить требовательность и снисходительность, всегда энергичны и улыбчивы! Мы ценим в вас выдержку, стойкость духа, лидерские качества и берем с вас пример! Спасибо, что делаете нас умнее и особая благодарность - за мудрые жизненные советы!

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Учитель - это призвание! Первая учительница как первая любовь, в памяти с нами навсегда. С праздником вас, наша добрая, светлая и самая лучшая во всем мире. За поддержку, за знания, за терпение и ваш труд, за ваши бессонные ночи и переживание - низкий поклон! Здоровья вам самого крепкого, любви и признания, а также самых трудолюбивых учеников!

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Поздравляю с Днем особым настоящего учителя! Не того, кто бесконечно ругает за ошибки и проступки, а того, кто за неточностями видит потенциал и творчество. Того, кто умеет шепотом сказать о самом важном и ценит наши человеческие и личные качества. Кто требователен к себе так же, как и к своим ученикам! Мы ценим вас и бесконечно любим!

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Вчителю, зі святом! Спасибі вам за мудрі слова та поради. Ми вдячні вам, що робите нас сміливими і щирими. Дякуємо за ваші теплії слова, турботу та добре серце.

Открытки и стихи с днем учителя

Учителем быть весьма почетно!

Спешим поздравить от души!

Вы обучаете нас превосходно,

Успехов в жизни желаем больших!

Пусть с вами будет удача всегда

и счастье в сердце живет!

Мечты исполняются - на ура,

И явью станут без лишних хлопот!

Учитель наш, так много хочется сказать

Ведь все, что вы даете нам - от сердца

Желаем, чтобы радости, добра не занимать

Здоровым быть и к счастью пусть открыта будет дверца!

Дорогие наши и любимые учителя! С праздником спешим поздравить:

Здоровья, любви и признания пожелать!

Мы жизни своей без вас не представляем

И стремимся во всем подражать!

Сьогодні від душі вітаємо,

Радості, щастя, здоров'я бажаємо!

Фахівця більш відмінного нам не знайти,

За це вам вклоняємось і дякуєм всі!

Бажаємо в шкільній кар’єрі

Піднятись вгору, до вершин,

Щоб учні були здібні, щоб вистачало грошей,

В житті було багато радісних годин!

Желаем чаще улыбаться, по пустякам не огорчаться,

Веселым быть и беззаботным, любимым, радостным, свободным

Пусть будет в классе - порядок, а дома - уют,

А друзья лучшие - не подведут!

Дорогой мой учитель, благодарю за вашу доброту и труд бесценный самый,

У вас в руках способен стать отличником даже самый упрямый,

Всегда вы точный и решения ваши мудры,

Останемся учению верны и вам - преданны.