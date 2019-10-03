Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) оплатило в социальной сети Facebook рекламу с картинками на русском языке, которая призывает делиться со спецслужбой информацией об угрозах безопасности.Об этом сообщает CNN.

ФБР разместило три платных поста на английском языке и с картинками, подписанными по-русски. Английский текст гласит: "ФБР собирает лучшие разведданные для борьбы с угрозами, используя информацию, предоставленную общественностью. Если у вас есть информация, которая может помочь ФБР, посетите нас".

Скриншот: Facebook/ FBI

Две из трех русских надписей на картинках содержат грубые ошибки: "Время наводить Мосты" и "Ради вашего будущего ради будущего, вашй семъи!"

Скриншот: Facebook/ FBI

При нажатии на картинки пользователь переходит в раздел сайта ФБР "Контрразведка". На этой странице описана цель департамента спецслужбы - "защищать американский народ и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов посредством обнаружения, идентификации и нейтрализации враждебной деятельности внешней разведки". ФБР призывает пользователей сети передавать информацию, которая может помочь достижению этой цели.

Реклама ФБР появилась на этой неделе. Хотя, как передает CNN, посты мелькали в Facebook в течение всего лета.

Ранее "Страна" сообщала, что компания Facebook попала в очередной скандал, связанный с конфиденциальностью данных пользователей.

Мы также рассказывали, что ФБР ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского.